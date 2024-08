Pará declara emergência ambiental e proíbe uso de fogo em pastagens

O governador do Pará, Helder Barbalho, assinou um decreto nesta terça-feira (27/8) que declara emergência ambiental em todo o estado e proíbe o uso de fogo para o manejo de pastagem e limpeza de áreas rurais. A medida foi tomada diante dos grandes números de focos de queimadas.

Leia também: Brasil tem duas cidades entre as vulneráveis para elevação do nível do mar

Apenas em julho, o estado registrou 3,3 mil focos de queimadas, representando um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. "Esta é uma marca histórica, nunca antes havíamos vivido tamanha dimensão de focos de queimada no estado do Pará", afirmou o governador.

Barbalho ressaltou que a situação exige medidas duras, mas necessárias, para evitar impactos ambientais mais graves, que incluem a destruição de áreas florestais e a repercussão nas áreas hídricas, que tem risco de sofrer com a redução do fluxo dos rios e secas severas, afetando diretamente as comunidades ribeirinhas e a população do estado.

Leia também: Professor desaparecido é encontrado morto dentro de freezer abandonado

Em agosto, o número de queimadas aumentou em 6,6 mil no Pará, um aumento de 40% comparando ao mesmo mês em 2023. "Temos uma amostra de que este crescimento continuado aponta uma situação de urgência", explicou Barbalho.

Pior período de seca em 44 anos

Mais da metade dos estados brasileiros estão enfrentando o pior período de seca dos últimos 44 anos, aponta um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden), feito a pedido do G1.

Leia também: Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cisterna na casa do pai