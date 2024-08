Polícias do DF e de Goiás apreende milhões de reais em bebidas e equipamentos

Uma operação realizada conjuntamente, nesta terça-feira (27/8), pelas polícias militares de Goiás e do Distrito Federal, Receita do DF e polícia civil capital federal, em dois galpões no Setor Industrial de Ceilândia, encontrou produtos que, segundo as autoridades, foram roubados, furtados e desviados de vários estados. As supostas vítimas seriam comerciantes de Goiás, Minas Gerais e Pernambuco, que sofreram milhões de reais em perdas, além dos prejuízos aos cofres públicos devido à evasão tributária.

De acordo com as investigações, as mercadorias são eletrodomésticos, produtos alimentícios, maquinários e bebidas. Fontes da polícia disseram que, por avaliações preliminares, o carregamentos de vinhos apreendidos pode somar R$ 10 milhões. O valor de todo o resto que estava nos armazéns ainda está sendo contabilizado.

Irregularidade

Auditor da Receita do DF, Mateus Mota afirmou à TV Brasília que a ação começou com uma investigação das polícias que tinha, inicialmente, outra finalidade a qual não quis detalhar. "Só que a Receita do DF foi convidada a participar da operação, pois havia muitas mercadorias envolvidas. E um dos galpões onde os produtos estavam não tem inscrição distrital, o que por si só, é um problema para o dono do local", destacou.

"Vamos apurar para saber se, efetivamente, houve uma infração tributária. Estamos interessados na justiça fiscal, para defender os contribuintes do DF", ressaltou o auditor. Além das apreensões realizadas, um homem foi preso acusado do crime de receptação.