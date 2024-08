Em alerta amarelo, Brasília completa 127 dias sem chuva

Nesta quarta-feira (28/8), Brasília completa 127 dias consecutivos sem chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao completar 128, o ano de 2024 ficará entre os dez anos mais secos desde a fundação da capital. A região de Águas Emendadas completou 137 dias sem chover.

Segundo o Inmet, a tendência é que a umidade fique cada vez menor. No momento, o Distrito Federal está em alerta amarelo, que é um aviso emitido pelo Inmet quando a umidade relativa do ar está entre 20% e 55% e a situação meteorológica tem potencial de se tornar perigosa. O alerta indica que há um risco moderado e que as pessoas devem ter cuidado ao praticar atividades sujeitas a riscos meteorológicos.

O tempo deve permanecer ensolarado com poucas nuvens no céu nesta quarta-feira (28/8). A umidade deve ficar abaixo de 30% durante a maior parte do dia, que vai ficar predominantemente quente com máxima de 31 graus. A umidade mínima pode chegar a 25%.

Qualidade do ar

Devido à inversão térmica, que está mais intensa nesta quarta no Distrito Federal, as estações de monitoramento da Fercal (CRAS) registraram um aumento na concentração de partículas PM10, com valores de 81,2 µg/m³ hoje e 52,3 µg/m³ ontem. As partículas mais finas (PM2,5) mantiveram praticamente os mesmos níveis: 32,9 µg/m³ hoje e 33,7 µg/m³ na terça (27/8).

Na estação da Escola Queima Lençol, também localizada na Fercal, houve uma melhora nas concentrações em comparação ao dia anterior. O PM10 caiu de 36,8 µg/m³ ontem para 25,3 µg/m³ hoje, e o PM2,5 de 28,3 µg/m³ para 17,7 µg/m³.

Diante disso, às 5h, a qualidade do ar foi classificada como “Ruim” na estação do CRAS e “Moderada” na estação da Escola Queima Lençol.

A inversão térmica faz com que a fumaça fique mais próxima do solo, mas o aumento das partículas não se deve a novos poluentes, e sim à dificuldade de dispersão do material particulado. Essa condição deve melhorar ao longo do dia, facilitando a dispersão da poluição. Além disso, os modelos meteorológicos preveem uma melhora nas condições de dispersão das partículas, e a mudança no regime da circulação atmosférica deve impedir que a fumaça dos incêndios na região sudeste chegue ao DF, melhorando ainda mais a qualidade do ar ao longo do dia.