Corpo carbonizado de mulher é encontrado dentro de vala em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender uma ocorrência em uma área descampada entre a QNM 36/38, próxima ao Setor M Norte, em Ceilândia. No local, foi encontrado o corpo carbonizado de uma pessoa, possivelmente uma mulher de aproximadamente 30 anos. A vítima estava jogada em uma vala, o que levantou suspeitas de um possível feminicídio.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o cadáver foi encontrado com várias perfurações, porém, ainda não se sabe se as marcas são de arma de fogo ou de uma faca. O Instituto Médico Legal (IML) realizou os devido procedimentos e recolheu o corpo para exame.

As autoridades trabalham para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime. De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM), toda morte violenta de mulher é inicialmente qualificada como feminicídio, conforme os protocolos de investigação adotados pela Polícia Civil, até que a investigação conclua o que realmente aconteceu.

A DEAM II foi acionada para conduzir a perícia no local. A PMDF e a PCDF continuam trabalhando para identificar a vítima e apurar os detalhes do crime, com a hipótese de feminicídio sendo uma das linhas principais da investigação.