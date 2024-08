A exposição reúne o que há de mais antigo e mais raro no Distrito Federal, com itens de colecionadores, dos clássicos aos modernos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Foi dada a largada para a 7ª edição do Festival Brasília sobre Rodas. Os carros, no entanto, ficam parados para exposição, com automóveis de 1929 até os mais modernos disponíveis de forma gratuita para admiração do público no Pontão do Lago Sul, com apoio do Correio Braziliense. Ontem, o primeiro dia do evento para os apaixonados por automóveis, que vai até domingo, teve um momento para homenagear nomes de destaque no automobilismo brasiliense como forma de reconhecimento pela construção de uma das principais paixões da capital federal.

A celebração relembrou pilotos que fizeram história nas pistas do quadradinho, incluindo participantes da corrida dos 1000 quilômetros de Brasília, provas de turismo, kart, motocross e outras frentes do esporte motor. A lista de homenageados contava com Walter Ferrari, primeiro empresário do setor de automóveis de Brasília e que abraçou o sonho de Nelson Piquet, futuro tricampeão mundial de Fórmula 1, além do próprio ex-piloto que fez história nos anos 1980 por Brabham e Williams e outras personalidades.

"Eu, como competidor de rally, dos 1000km de Brasília e bicampeão de kart, fico muito feliz pelo reconhecimento. O coração ficou tranquilo, a gente que corre de kart se prepara para as emoções, mas viver isso aqui é especial. Me sinto em casa vendo esse legado, meu e de outras pessoas que formaram essa trajetória. Entramos para a história", celebrou João Luiz Ramos, de 75 anos, ex-piloto conhecido como João Tufão.

As homenagens também foram feitas em memória de personagens importantes do automobilismo candango que já se foram, como Rafael Campos, ex-piloto de motocross que ficou marcado por dar os primeiros saltos de moto na capital e por ter importado as primeiras versões da Honda Elsinore CR125 e 200 para o DF.

"É muito gratificante ver que Brasília tem esse espaço para o automobilismo a para o motociclismo até hoje, que valorizam os atletas profissionais, os amantes desse ramo, como meu pai. Ele dedicou muito da vida dele e é muito bom estar aqui vendo ele sendo homenageado. Brasília tem cultura, tem essa parte do automobilismo bem forte", disse Danielle Campos, filha do automobilista. "Brasília viveu o automobilismo com intensidade, assim como o motociclismo e o motocross. Eu me sinto muito honrada de ver o Rafael ser homenageado como parte dessa história", completou Maria Cláudia Campos, esposa do piloto.

A ideia das homenagens partiu de João Coqueiro, organizador do evento, como forma de agradecimento. "Essas pessoas são pioneiras. É por meio delas que hoje estamos em uma cidade reconhecida por formar grandes pilotos de diferentes categorias. Sem elas não existiria essa tradição, porque marcaram toda uma juventude em Brasília. É muito significante valorizá-las", explicou.

Após o dia de abertura, o Festival Brasília sobre Rodas segue aberto para visitas até domingo, das 10h às 18h. A exposição reúne o que há de mais antigo e mais raro na capital, com itens de colecionadores, dos clássicos aos modernos, além de atividades interativas, música e food trucks. Entre a coleção, que conta com máquinas de 1929, Cadillacs, Lamborghini e Ferrari, um dos carros apresentados é um Chevrolet Brasil 3100 de 1962, do empresário Marcelo Dantas, de 59 anos.

"É gratificante ser convidado para trazer o carro aqui e saber que existe muita gente que gosta do carro antigo, assim como nós. Essa paixão vem desde jovem, no meu caso, então por isso queria fazer um apelo para os pais trazerem os filhos, para que esse amor do antigo automobilista nunca acabe. É algo que pode passar de geração para geração", convidou o proprietário da raridade.

Homenageados

» Waldyr Lomazzy (piloto) – em memória

» Nelson Piquet (piloto)

» André Gustavo Stumpf (piloto)

» Neuder Mota "Dezinho" (piloto) – em memória

» Antonio Martins (piloto) – em memória

» Waltinho Ferrari (piloto)

» Fernando Ramos (piloto)

» Paulo Guaraciaba (piloto) – em memória

» Sérgio Slaviero (piloto)

» Dimas Montenegro (piloto)

» João Luiz Ramos (piloto)

» Ricardo Ortega (piloto)

» Rafael Campos (piloto) – em memória

» Osório Adriano (patrocinador)

» Ivani Valença (patrocinador) – em memória

» Elson Cascão (patrocinador) – em memória

» Dionísio Della Penna "Coqueiro" (oficina) – em memória

» Karl-Raimund Von Negri (preparador)

» Rubens Santoro (administrador do Lago Sul)

» Vanessa Mendonça (CDL)

* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho