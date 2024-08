Onça escala árvore para escapar de queimadas na região do Paranoá; veja

Na noite desta terça-feira (27/8), os moradores do Café Sem Troco — região rural próximo ao Paranoá, a pouco mais de 50 km do centro de Brasília —, avistaram uma onça parda no alto de uma árvore. Preocupado, um dos moradores ligou para o Batalhão de Policia Militar Ambiental do Distrito Federal (BPMA-DF) solicitando o resgate do animal.

De acordo com a BPMA, a onça parda "provavelmente subiu no alto da árvore em busca de se proteger de um grande incêndio florestal ocorrido na segunda-feira (26/8)".

Veja o momento em que os agentes encontram a onça parda:

O Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) da BPMA compareceu ao local e, após analisar o cenário, orientou aos moradores que mantivessem os cachorros presos e se afastassem da árvore — onde a onça parda estava — para que o animal pudesse descer espontaneamente.

"Em conversa com moradores, estes não avistaram mais o animal, reforçando a tese de retorno ao habitat natural", apontou o GOC.

Registros fotográficos mostram o tamanho das garras da onça parda no tronco da árvore, Veja:









Cuidados com animais silvestres

A Sargento do batalhão ambiental Fernanda Echamende aponta que ao encontrar um animal silvestre, a população deve entrar em contato com a polícia militar através do número 190.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes