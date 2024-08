Eventos mudam o trânsito da capital durante o fim de semana

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai realizar mudanças no transito de Brasília entre sexta-feira (30/8) e domingo (1º/9). Os locais com alterações no tráfego de veículos e pedestres são as imediações da Ermida Dom Bosco, Parque da Cidade, Granja do Torto e Esplanada dos Ministérios, para garantir a segurança dos participantes de eventos culturais, esportivos e religiosos. Confira os eventos e as mudanças na circulação.

ExpoAbra 2024

A partir desta sexta-feira (30/8), a 32ª ExpoAbra 2024 será realizada no Parque de Exposição Agropecuária Granja do Torto. Em razão do evento, que conta com estimativa de público de 10 mil pessoas, os agentes de trânsito do Detran-DF farão controle de tráfego e auxiliarão os pedestres em nas travessias. Para isso, será realizada a sinalização do entorno do parque, implantando travessias de pedestre e destinando área específica para os veículos da Segurança Pública e para estacionamento, embarque e desembarque de táxis e veículos do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros por Aplicativos (Stip).

A ExpoAbra vai até o dia 8 de setembro. Em dias de shows, de 5 a 8 de setembro, serão montados dois Pontos de Controle de Trânsito (PCTran), das 17h30 até as 2h da madrugada. Além da ação dos agentes de trânsito, nos dias de shows haverá painéis móveis com indicações das áreas destinadas a estacionamento, embarque e desembarque de passageiros. Nos dias sem shows, desta sexta-feira (30/8) até 4 de setembro, os agentes atuarão com patrulhamento, das 14h às 22h.





Jornada de Portas Abertas

Das 6h às 12h de sexta-feira (30/8), às 16h30 de sábado (31/8) às 4h de domingo (1º/9) e das 8h30 às 21h30 de domingo (1º), haverá a Jornada de Portas Abertas, no Lago Sul – Setor Ermida Dom Bosco. Durante esses dias, os agentes do Detran-DF atuarão com patrulhamento no perímetro do evento para controlar o tráfego de veículos e pedestres e coibir o estacionamento irregular nas imediações do Mosteiro São Bento e Centro de Convenções Israel Pinheiro.





Ensaio para o desfile

No sábado (31/8), das 6h30 às 12h, o trânsito na Esplanada dos Ministérios ficará interditado em razão do ensaio para o desfile cívico-militar de 7 de setembro. A via S1, na altura da Catedral, será fechada e os veículos serão desviados para a via L2 Sul. Já na altura do Supremo Tribunal Federal (STJ), os veículos serão desviados para a via S2. Também ficarão fechadas as ligações da S1/N1, no trecho compreendido entre a Catedral e o Congresso Nacional. Ainda serão fechadas as saídas do estacionamento da Cúria da Catedral e do Palácio do Itamaraty para a via S1 e dos ministérios, inclusive do Palácio da Justiça, para a via N1. O acesso da via L4 Norte e da via Palácio Presidencial para a N1 também ficarão fechados.





Circuito da Estações

Ainda no domingo (1º/8) pela manhã, acontecerá o evento Circuito das Estações — Etapa Primavera, na Esplanada dos Ministérios. Das 6h30 às 12h, os agentes vão realizar controle de tráfego para que os atletas participem da competição com segurança. Os percursos de 5 km, 10 km e 18 km terão largada e chegada na altura do Museu da República. O percurso maior seguirá pelas vias N1 e Eixão Norte. A via S1 terá apenas as três faixas da direita liberadas para o tráfego de veículos; as três faixas próximas ao canteiro central serão destinadas aos atletas. Já na N1, somente uma faixa ficará livre para a saída dos veículos dos Ministérios e para aqueles que vierem pela L2 Norte. O acesso à via N1 pela L4 Norte e pela via Palácio Presidencial ficará fechado durante todo o evento.





* Com informações Detran-DF