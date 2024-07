Detran-DF abre inscrições para curso que ajuda a superar medo de dirigir

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abriu, nessa segunda-feira (22/7) as inscrições para o curso de iniciação à superação do medo de dirigir. A iniciativa é gratuita e tem o objetivo de auxiliar condutores habilitados no processo de superação do temor de dirigir. Serão disponibilizadas 20 vagas e os interessados devem se inscrever presencialmente, na Escola Pública de Trânsito (EPT), localizada na 706/906 Sul, das 7h às 18h. As inscrições ficarão abertas até o preenchimento das vagas.

As aulas serão realizadas no período de 5 a 13 de agosto, das 18h30 às 22h, na EPT. O evento de encerramento do curso será no dia 26 de agosto.

Serviço

Curso de iniciação à superação do medo de dirigir

Local: Escola Pública de Trânsito (706/906 Sul, Bloco D, Ed. Detran-DF)

Inscrição gratuita.

Com informações do Detran-DF

