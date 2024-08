Mulher agride gari em vagão no Metrô-DF; veja vídeo

Mulher dá chutes em funcionário do SLU dentro do vagão - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher agrediu um funcionário do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) dentro de vagão do Metrô-DF na tarde de quinta-feira (29/8). O episódio de violência foi gravado por um outro passageiro. Nas imagens, é possível ver momento em que o gari e uma colega de trabalho estão sentados quando a agressora dá chutes e um tapa no rosto do homem.

Em seguida, a amiga da vítima se levanta e fica entre os dois, para evitar que a mulher tente agredir a vítima novamente. A agressora começa, então, a acusar o homem de tê-la chamado de “vagabunda”, o que os dois funcionários da SLU negam. É possível ouvir comentários como “a louca” e “ele não fez nada, deixa o menino”, vindos de outras pessoas que estão no vagão.

Segundo relato da vítima, ele e a amiga estavam sentados no banco quando a senhora entrou no vagão e disse para eles saírem do banco. A servidora da SLU, então, se levantou para ceder o local, mas, ainda assim, a agressora se recusou a sentar do lado do gari. O homem conta que começou a pegar as coisas deles para sair do banco, quando a autora disse para ele “sair logo”.

Em seguida, o homem afirma que pede para a mulher ter mais educação, pois ele “estava saindo do trabalho, não estava batendo perna”. A senhora, então, começa a dizer que ele teria chamado ela de vagabunda.

Em nota, o Metrô-DF informou que a autora fugiu do local e a vítima foi encaminhada para a 21ª DP pelos agentes do Corpo de Segurança Operacional (CSO) para prestar depoimento. Segundo o órgão, o episódio “não gerou maiores problemas na circulação” e o trem seguiu viagem normalmente após ficar cerca de três minutos parado na estação Arniqueiras.

Já o SLU afirmou que “repudia qualquer tipo de violência e dará apoio aos colaboradores no que for necessário”. A empresa disse ainda que vai prestar assistência psicológica aos envolvidos.