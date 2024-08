Brasília sobre rodas movimenta e lota o Pontão

Os amantes de carro da capital têm um compromisso obrigatório para este fim de semana. O evento Brasília sobre rodas é a pedida perfeita se a ideia é ver carros diferentes e de todas as épocas, estilos e formatos. Neste sábado (31/8) e domingo (1/9), carros de colecionadores distintos de Brasília e do Brasil estarão expostos no Pontão do Lago Sul, sempre a partir das 9h.

Famílias em busca de uma programação, colecionadores à procura de raridades e pessoas que só estavam de passagem pelo Pontão movimentam a área que espera uma alta significativa de volume de visitantes por conta do evento. “Costumam passar 30 mil pessoas no Pontão por final de semana. Esperamos que o evento vá fazer com que este número chegue a 50 mil”, afirma João Victor Coqueiro, organizador do Brasília sobre Rodas ao lado do pai, João Coqueiro.

Os carros variam de possantes de 1930 aos super modernos modelos atuais de Mustangs e Lamborghinis. Porém, o encontro de gerações não para aí Luiz Carlos Azambuja é um dos representantes disso. Já aposentado, Luiz soube pelo Correio do evento e não perdeu tempo. “Sempre gostei de carros, principalmente os antigos. Esse tipo de evento é uma boa opção para sair ao ar livre e ver uma boa exposição”, reflete.

Em contramão, Bernardo, um garoto de 8 anos, estava maravilhado com todos os carros. Ele falava para o pai e mãe os detalhes que via e pulava de alegria. “Eu gostei muito de todos os carros que vi aqui”, disse o menino tímido que não soube nem nomear qual carro gostou mais, apesar de ter ficado com os olhos vidrados na Ferrari exposta durante toda a entrevista. Quando perguntado sobre o que queria ser quando crescer, no entanto, não pestanejar: “piloto de drift”.

O evento mantém os carros expostos até o início da noite de domingo (1/9). Para acessar basta entrar no estacionamento à esquerda da entrada do Pontão. Não é preciso tirar ingressos e a entrada é feita a pé. Ainda há uma ativação do Detran voltada a educação no trânsito para crianças, opções de alimentação e drinks, uma exposição com veículos do exército e uma feira com artesãos e lojas independentes.