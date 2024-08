Sejus divulga lista de casais pré-selecionados para casamento comunitário

Nesta sexta-feira (30/8), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) divulgou a lista dos primeiros 50 noivos pré-selecionados para a 2ª edição do Casamento Comunitário de 2024, prevista para ocorrer no dia 6 de outubro.

O documento segue o critério de ordem cronológica da inscrição e também outras exigências previstas no Edital nº 05, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

De acordo com a pasta, os casais que estiverem com o nome na lista devem aguardar contato da Sejus com a informação sobre cartório, dia e horário em que deverão comparecer para dar entrada no processo de habilitação para o casamento e, na data agendada, será necessário levar toda a documentação original solicitada no ato da inscrição. Confira a lista dos pré-selecionados para o casamento comunitário.

Ainda segundo a pasta, uma segunda lista, com os demais 50 casais selecionados, deve ser divulgada na próxima sexta-feira (6/9). Caso haja desistência ou anulação do processo seletivo do casal inscrito, serão chamados os candidatos seguintes, respeitada a ordem cronológica de inscrição.

A eventual chamada será realizada quando houver tempo hábil para habilitação de casamento junto ao respectivo Cartório de Registro Civil, obedecidos os prazos legais.

Com informações da Sejus-DF