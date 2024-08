Bombeiros controlam incêndio que atingiu duas casas em Taguatinga

Um incêndio atingiu duas residências neste sábado (21/8), na QSC 19 de Taguatinga, e mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Um morador que inalou fumaça foi atendido pelas equipes e um gato foi resgatado.



Os bombeiros foram acionados por volta das 9h50 e, ao chegarem no local, avistaram as chamas e fumaça vindas de duas casas. O incêndio estava concentrado em uma parede de um dos imóveis, onde havia uma planta do tipo trepadeira e em um depósito de outra residência.

Em minutos, os militares controlaram as chamas e debelaram o incêndio, sendo ventilado o local para dissipar a fumaça. Um morador inalou muita fumaça e foi atendido pelos socorristas, porém não houve necessidade de transporte ao hospital. A causa do incêndio será investigada.



