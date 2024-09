Alianças estratégicas movimentam parlamentares do DF

A bancada federal do DF assegura que as eleições municipais no Entorno têm influencia na capital do país - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

O Distrito Federal e as cidades que o circundam estão unidos não só pela proximidade geográfica. Por isso, em época de campanha para as eleições municipais, não são apenas os candidatos a prefeito e vereador desses municípios que se movimentam. Parlamentares da bancada federal do DF também estão formando alianças, na tentativa de eleger representantes de seus partidos e coligações.

Professor de ciência política da UDF, André Rosa classifica a atuação da bancada federal no Entorno como "altamente estratégica". Segundo ele, existe uma prática de retribuição política onde os candidatos vencedores no pleito atual darão o mesmo apoio nas próximas eleições majoritárias. "Por isso, os atores políticos do DF, ao conservarem uma base de sustentação no Entorno, terão uma força muito maior para brigar no pleito de 2026", avalia.

Faltando pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições municipais, a reportagem ouviu os três senadores e os oito deputados federais do DF para saber como estão atuando nos bastidores do pleito municipal, utilizando como base a recente criação da Região Metropolitana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que engloba 11 cidades do Entorno.

Há parlamentares que tiraram fotos para materiais de campanha, outros que participaram de comícios e também tem quem decidiu não se envolver com as candidaturas. Mas todos eles concordam que o pleito atual interfere no DF de alguma forma. Por isso, a reportagem também procurou os principais representantes do governo local para saber como estão acompanhando a corrida eleitoral.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que não está se envolvendo. Já a vice-governadora Celina Leão (PP) está acompanhando e participando da corrida eleitoral. "Nosso partido sempre tem uma eleição robusta, somos muito fortes", destaca. Celina ressalta a importância que a região tem. "Com certeza, estaremos cada vez mais próximos e mais presentes na vida desse cidadão, que a gente reconhece como parte do Distrito Federal", pontua.

Cientista político da Hold Assessoria Legislativa, André César destaca que os parlamentares do DF têm uma ligação forte com o Entorno e precisam de apoio nessas cidades. "É um jogo de bate-volta. Eles têm que estar presentes nas campanhas desses municípios, para que, em 2026, consigam angariar votos para si", ressalta. "Para os candidatos do Entorno, aqueles que têm algum político do DF como aliado, sem dúvida nenhuma, estão com um apoio importante para as eleições", garante o especialista. Confira a seguir o posicionamento de cada parlamentar do DF.

Damares Alves

A senadora Damares Alves (Republicanos) destaca que seu apoio aos candidatos que estão concorrendo nas cidades do Entorno foi definido em conjunto com o partido. "Por hora, gravei vídeos e tirei fotos com alguns candidatos, que serão utilizados em materiais de campanha, mas também existe a possibilidade de eu participar de eventos", comenta.

Izalci Lucas

Izalci (PL-DF) ressalta que tem participado ativamente das campanhas municipais. "Quanto mais prefeitos competentes e comprometidos com a boa política no Entorno do DF, melhor, pois, se há problema em algum município vizinho, se reflete aqui no DF", observa o senador, afirmando que tem cumprido uma intensa agenda de convenções do PL nessas cidades.

Leila Barros

Leila Barros (PDT) diz estar acompanhando de perto as campanhas no Entorno. "Isso para reforçar o meu compromisso e o apoio do PDT-DF com o desenvolvimento da região. Vamos trabalhar para eleger as coligações locais que a Executiva Nacional do partido aprovou", comenta. "Estou certa de que, juntos, faremos a diferença para melhorar a qualidade de vida da população local", comenta.

Alberto Fraga

O deputado federal Alberto Fraga (PL) diz estar acompanhando as disputas de longe, não se pronunciou sobre apoio a qualquer candidato, mas deseja que as eleições ocorram da melhor forma possível.

Bia Kicis

Bia Kicis (PL) afirma que está acompanhando com interesse as eleições no Entorno. "O nosso partido tem dado apoio especial àqueles candidatos que estão de acordo com as nossas pautas conservadoras, como a luta pela família, pela liberdade religiosa, pela liberdade de expressão e contra a doutrinação ideológica", acrescenta a parlamentar.

Erika Kokay

Erika Kokay (PT) ressalta que o Entorno faz parte da Região Metropolitana do DF. "É fundamental que tenhamos, nessas 11 cidades, representantes comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e junto ao governo federal", pontua. "Nesse sentido, estamos atuando, no que for possível, para contribuir e eleger essas candidaturas", garante Kokay.

Fred Linhares

Fred Linhares (Republicanos) diz que sempre esteve de olho nas campanhas municipais do Entorno. "Temos uma conexão muito importante. Nesta eleição, estou vendo vários candidatos se esforçando para conseguir levar o melhor para essas cidades", avalia. "Na reta final das campanhas, vou intensificar meu apoio, participando de eventos e gravando vídeos", aponta o deputado.

Gilvan Máximo

O parlamentar Gilvan Máximo (Republicanos) destaca que tem apoiado candidatos de algumas cidades vizinhas. "A partir de agora, vamos intensificar os comícios, caminhadas e carreatas. Estão me convidando e vou estar lá, em todos os eventos que eu for chamado", comenta. "Temos que trabalhar de mãos dadas e ver quais trabalhos vão manter o desenvolvimento das cidades do Entorno", avalia.

Julio Cesar Ribeiro

Julio Cesar Ribeiro (Republicanos), destaca que está extremamente focado em algumas cidades do Entorno. "O meu empenho está em eleger os prefeitos e vereadores que estou apoiando. A partir do próximo mês, vou intensificar minha presença nessas cidades, reforçando a escolha de lideranças comprometidas com a população dos municípios", detalha.

Reginaldo Veras

O deputado Prof. Reginaldo Veras (PV) diz que está participando das campanhas eleitorais do Entorno a distância, demonstrando apoio a poucos candidatos amigos e do campo progressista. "Tenho orientado e gravado vídeos de apoio a esses candidatos", comenta.

Rafael Prudente

Rafael Prudente (MDB) diz não estar participando das campanhas, pois, como deputado do Distrito Federal, não tem como ajudar outras cidades. "Por isso, resolvi não me envolver, mas espero que a eleição decorra com transparência e que os melhores nomes para o desenvolvimento desses municípios ganhem", ressalta o parlamentar.