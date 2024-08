Lula diz que candidatos outsiders que condenam a política "não tem futuro"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (30/8), que candidatos outsiders que condenam a política acabam não durando no cargo e terminam como o "maior corrupto do período dele". A fala ocorreu durante cerimônia de anúncios de investimentos do governo federal em recursos hídricos, habitação e educação em João Pessoa (PB).

"Vocês não desprezem a política. Toda vez que vocês verem um cara na televisão dizendo 'nenhum político presta, todo mundo é ladrão, vamos combater a corrupção, eu que sou o bom', esse não tem futuro, porque ele não vai durar mais do que um mandato, não vai durar", declarou.

"Se a gente for acreditar nas mentiras, nós vimos o que aconteceu nas eleições de 2018, nós vimos o que aconteceu com a eleição do [Fernando] Collor, com a eleição de Jânio Quadros. Todo 'bravata' que diz que vai se eleger combatendo a corrupção, ele termina sendo o maior corrupto do período dele", emendou.

"Melhor safra"

O petista acrescentou ainda que o Nordeste possui a "melhor safra" de governadores do Brasil, "do Piauí à Bahia".

"Precisamos criar muitas lideranças. Nós tivemos nos últimos 15 anos a melhor safra de governadores desse país, aconteceu no Nordeste. Do Piauí a Bahia. É a melhor coisa que aconteceu nesse país foi essa a safra de governadores do Nordeste nos último anos. Todos meninos de muita inteligência e competência. Gente progressista, gente querendo melhorar a vida do povo. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum governador. É como se vocês fossem meus filhos, meus irmãos meus companheiros", completou.



Ataques a Bolsonaro

O presidente Lula também alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro, citando a falta de entrega de moradias habitacionais, as chamadas Casa Verde e Amarela, e a gestão durante a pandemia da covid-19.

Lula também agradeceu ao Congresso, Senado e Câmara pelo apoio ao governo petista. "Eles me fizeram governar esse país antes de tomar posse. Foi a época de transição que deu dinheiro para aumentar o Bolsa Família, dinheiro para Educação e Saúde. Sou agradecido a esses companheiros que até agora votaram tudo que a gente precisou que fosse votado".



Por fim, o chefe do Executivo disse conversar com qualquer partido ou político. "Fui eleito pelas pessoas e converso com qualquer pessoa pra resolver os problemas desse país. Não tenho preconceito, não tenho veto partidário, ideológico, tenho um compromisso de cuidar desse país", concluiu.