Cidades do Entorno carecem de saúde e infraestrutura, afirmam moradores

Passado o período de registro de candidatura, os nomes que devem concorrer aos cargos de prefeito(a) e vereador(a) nas eleições municipais de outubro estão praticamente definidos. No Distrito Federal, não há prefeitura nem Câmara Municipal, mas as políticas públicas da Região Metropolitana afetam diretamente a capital federal. O Correio foi até o maior e o menor colégio eleitoral entre as cidades do Entorno — Luziânia e Cocalzinho de Goiás, respectivamente — para saber quais são os desafios a serem enfrentados por quem vencer a disputa nas urnas.

Em Luziânia, estão na corrida pela prefeitura Diego Sorgatto (União); Diretora Ana Lúcia (PSDB); Lee Almeida (PSol); e Waltinho (PL). Na cidade, as principais demandas são saúde e falta de pavimentação adequada. Maria Zélia da Silva, 50 anos, mora no Parque Alvorada I e acredita que tem que melhorar tudo. "Principalmente a saúde. Tenho alguns problemas (clínicos) e, quase sempre, enfrento dificuldades para conseguir um atendimento", destaca. "Uma vez fui no hospital regional e fiquei das 10h até as 1h30 do dia seguinte para ser atendida. É um absurdo", reclama.

O motorista Jordão Pereira, 38, morador de Luziânia desde que nasceu, comenta que o principal problema da cidade é um local que deveria ser o centro poliesportivo do município goiano. "Só que ele está completamente abandonado há cerca de oito anos e virou ponto para abrigar pessoas em situação de rua, além de ser utilizado para consumo de drogas", lamenta.

De acordo com o morador do bairro Parque Estrela Dalva II, quem assumir a prefeitura deverá dar uma atenção maior para o centro poliesportivo. "Tanto para retirar os usuários de drogas quanto para que a população possa usufruir do espaço. Tem uma escolinha de futebol que tenta, mas não consegue usar o campo, que está impraticável. É um descaso grande", avalia o motorista.

Nascida e criada em Luziânia, a assistente administrativa Rafaela Nascimento, 24, mora no Setor Sul 2 e aponta que a falta de uma pavimentação adequada na cidade é o que mais a incomoda. "Na rua onde moro, não tem asfalto e, quando não está chovendo, tem poeira, quando está, vira um lamaçal terrível", reclama. "Além dessa rua, existem outros locais de Luziânia que, ou falta manutenção ou nem tem pavimentação", acrescenta. Ela também avalia a saúde local. "Falta estrutura e profissionais nos hospitais, além de que o atendimento sempre é demorado. Quando a gente marca uma cirurgia, por exemplo, demora muito para chamar", ressalta.

A aposentada Antonia Gerônimo da Silva, 65, é moradora do Jardim Ingá há 20 anos e, ao ser questionada sobre o que é preciso mudar em Luziânia, afirma que é "mais fácil dizer o que não precisa de melhorias". Um dos pontos reclamados é a falta de pavimentação. "Na frente da minha casa, por exemplo, não tem asfalto", pontua. "Além disso, quase todos os dias, sabemos de algum assalto nas proximidades. O transporte público daqui é precário. Quando entramos nos ônibus, não sabemos se ele vai chegar até o nosso destino", lamenta a idosa.

Em Cocalzinho de Goiás, os candidatos a prefeito (a) são Alessandro Barcelos (União) e Biscoito (MDB). A cidade é pequena, mas as demandas também são grandes. O frentista Valdenir Jorge dos Santos, 51, mora na região há 12 anos e criticou que, apesar de haver hospital e quatro espaços do Programa Saúde da Família (PSF), é difícil conseguir atendimento.

A reportagem o encontrou voltando para casa, após não ter conseguido assistência. "Quando cheguei no hospital, falaram que eu ficaria internado e, somente quando aparecesse uma vaga, me encaminhariam para outra cidade. Fui embora e pedi ajuda para o meu filho, mas, quem não tem condições de sair por conta própria, tem que ficar esperando", lamenta o frentista.

Moradora da fazenda Santa Izabel do Rio Verde, localizada a cerca de 30 quilômetros do centro de Cocalzinho, a produtora rural Sebastiana de Oliveira, 44, é mãe de duas filhas, Ana Rosa de Oliveira, 14, e Laura Cristine de Oliveira, 6. Segundo ela, apesar da assistência do transporte escolar, todos os dias o trajeto para a escola é envolto em obstáculos. Isso porque o transporte disponibilizado pelo governo não é autorizado a acessar as estradas de chão para buscar os que vivem nas áreas rurais.

Por isso, de acordo com a eleitora, os estudantes precisam acordar muito mais cedo para que os responsáveis os acompanhem até a pista, lugar em que o escolar aguarda. "Elas levantam da cama às 4h30 e andam mais de 20 minutos, todos os dias, para chegar até o ponto. Na época da chuva, minhas filhas sofrem muito por causa da lama", contou.

O fomento à cultura, ao lazer e ao esporte também é uma demanda que merece mais atenção, de acordo com o comerciante Daniel Carneiro Barbosa, 27. Ele se decepciona com o fim inesperado das festas tradicionais que a família visitava na época da infância e adolescência dele. "Não temos mais shows e lazer, em geral. Antigamente, havia rodeios, a festa da rapadura, tradicional do município. Tudo isso foi cortado", lamenta.

Secretária do Entorno do DF, Caroline Fleury afirma que a pasta está acompanhando o processo eleitoral nas cidades da região. "Temos enviado aos candidatos uma série de sugestões de políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento regional. Para nós, enquanto secretaria, o mais interessante é que sejam eleitos prefeitos comprometidos com esse tipo de política", ressalta.

A integrante do governo destaca que a secretaria tem dialogado, com todos os candidatos, sobre as pautas que o estado tem para os municípios, já buscando apoio para grandes projetos. "O nosso papel é o de mostrar quais são as políticas públicas que o estado quer desenvolver nas cidades do Entorno e, para isso, precisamos das parcerias com os prefeitos de cada município, tanto atuais quanto futuros", observa.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) criou uma nova Região Metropolitana, que engloba o Entorno do Distrito Federal. Ao todo, 11 municípios de Goiás integram a lista: Águas Lindas de Goiás; Cidade Ocidental; Cocalzinho de Goiás; Cristalina; Formosa; Luziânia; Novo Gama; Padre Bernardo; Planaltina de Goiás; Santo Antônio do Descoberto; e Valparaíso de Goiás. A ideia é que a criação ajude a integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Luziânia

População: 209.129

Eleitores: 135.083

Candidatos

Prefeito (a) e vice

- Diego Sorgatto (União) e Télio Rodrigues (MDB)

- Diretora Ana Lúcia (PSDB) e Nelson Rebelato (PSDB)

- Lee Almeida (PSol) e Teresa Lima (PSol)

- Waltinho (PL) e Prof. Rachel Machado (PL)

326 disputam uma cadeira de vereador

Cocalzinho de Goiás

População: 25.016

Eleitores: 18.074

Candidatos

Prefeito(a) e vice

- Alessandro Barcelos (União) e Gilmar Meneses (PRD)

- Biscoito (MDB) e Ferreto (Cidadania)

107 disputam uma cadeira de vereador

Fontes: IBGE e TSE