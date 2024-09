Motorista morre após capotamento na BR-070, na altura de Ceilândia

A noite do sábado (31/8) terminou em tragédia na BR-070. Um homem morreu após capotar o carro na via. O acidente foi na altura do Setor HR Norte em Ceilândia. Ele estava sozinho no carro, mais ninguém se feriu.

O primeiro atendimento foi feito por uma equipe de uma ambulância da Clínica Vida e um policial penal que passavam pelo local. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) chegou ao local, o homem já estava em processo de reanimação após ter uma parada cardiorrespiratória. Ele também apresentava lesões graves.

Mesmo com os bombeiros assumindo o atendimento, a vítima não resistiu e teve a morte declarada no local. O carro capotado ficou destruído no gramado ao lado da via em que ocorreu o acidente.