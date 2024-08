Policial civil é preso depois de apontar arma e ameaçar seguranças em casa de show

Um policial civil do Distrito Federal foi preso pela Polícia Militar (PMDF) depois de sacar uma arma e ameaçar seguranças de uma casa de shows, na Quadra 3 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Na noite dessa sexta-feira (30/8), por volta das 22h30, a PMDF foi acionada para conter um homem armado em um estabelecimento. A denúncia dava conta de que o policial civil teria apontado uma arma de fogo para os seguranças do local.

Os militares encontraram o agente próximo a um carrinho de cachorro-quente e o abordaram. Durante a revista, foi encontrada uma pistola Taurus modelo PT 740 calibre .40, carregada com sete munições intactas, sendo seis no carregador e uma na câmara. O suspeito se identificou como policial e alegou não entender o motivo da abordagem, dizendo que estava no local de forma pacífica.

No entanto, os seguranças da casa de show informaram que o homem estaria assediando mulheres acompanhadas no estabelecimento. Em determinado momento, após ser contido pelos companheiros das clientes, o suspeito foi ao carro, buscou a arma e tentou entrar novamente no local, segundo os relatos. Ao ser impedido pelos seguranças, agrediu um deles com um tapa no rosto e ameaçou atirar.

O policial civil e os seguranças foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia (área central) para o registro dos fatos e as providências legais cabíveis.