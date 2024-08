Gabriel Araújo conquista primeira medalha de ouro do Brasil nas Paralimpíadas

Um dia desde a abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris e o Brasil já conquistou a primeira medalha de ouro da edição. A conquista foi feita nesta quinta-feira (29/8) pelo mineiro Gabriel Araújo, 22 anos, na natação.

A medalha veio da prova final da natação dos 100m costas da classe S2 (limitações físico-motoras), que o atleta completou com o tempo de 1min53s67 na Arena Paris La Defense.

Além de Gabriel, completaram o pódio Vladimir Danilenko, da delegação de Atletas Paralímpicos Neutros (NPA) com a prata e Alberto Caroly Abarza Diaz, do Chile, com o bronze.

“Estou muito feliz, não sei nem como agradecer. Não tenho nem dimensão do que é tudo isso. Meu sorriso está sendo levado para todos os cantos do mundo. Eu me senti em casa. A prova foi perfeita, perfeita, perfeita. As noites de sono que eu e meu treinador perdemos neste ciclo compensaram demais. Tudo o que trabalhei psicologicamente deu certo”, afirmou Gabriel.

Esta é a segunda participação do atleta em edições dos Jogos Paralímpicos. Com essa vitória, Gabriel tem agora quatro medalhas, sendo três ouros (50m livre, 200m livre, 100m costas) e uma prata (100m costas). Três delas foram conquistadas em Tóquio 2020.

O mineiro havia disputado os mesmos 100m costas em Tóquio, mas na edição de 2020 levou prata.

“É uma prova muito difícil, é uma prova que mexe comigo. Eu e meu treinador, a gente trabalhou pra caramba, a gente fez de tudo pra que essa medalha de prata virasse ouro. A prova [foi] sem igual. Eu não nadei, não, eu amassei a prova, eu acabei com a prova, então eu tô feliz demais. É um sonho realizado e [agora] posso gritar que eu sou campeão dos 100 metros costas”, comemorou o atleta.



Pelas redes sociais, o presidente Lula comemorou a vitória de Gabriel.

A primeira medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Paris é ouro. Parabéns ao Gabriel Araújo, campeão nos 100 metros costas na natação. ???????????? — Lula (@LulaOficial) August 29, 2024

Gabriel tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, e conheceu a natação por meio de um professor de educação física da escola onde estudava, nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).