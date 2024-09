Deputado Fábio Felix cria abaixo-assinado intitulado de "Ocupa Eixão"

Se posicionando contra a ação realizada pela secretaria DF Legal em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), neste domingo (1/9), no Eixão do Lazer, o deputado distrital Fábio Felix (Psol) criou um abaixo-assinado "pela permanência dos trabalhadores/ambulantes e do setor cultural." O documento já conta com mais de 5 mil assinaturas.



Na descrição do manifesto, cadastrado na plataforma change.org e intitulado como "Ocupa Eixão", o texto critica a forma com que os agentes abordaram os ambulantes e produtores culturais que estavam nas quadras no momento da fiscalização. "No último domingo (1º/9) trabalhadores, agentes culturais e frequentadores do Eixão foram surpreendidos por aparato policial desproporcional e repressão gratuita por parte do governo Ibaneis", diz.

Cerca de 2,7 mil pessoas deixaram suas assinaturas somente na manhã desta segunda-feira (2/9). O abaixo-assinado conta com pouco mais de 5 mil assinaturas e a meta é que mais de 7,5 mil pessoas registrem o apoio.

A meta é de 7,5 mil assinaturas (foto: Reprodução )

Manifestação

Desde a manhã deste domingo (1º/9), quando a ação foi iniciada, políticos do DF e pessoas ligadas ao mundo cultural reclamaram do ocorrido por meio das redes sociais. Keka Bagno, ex-candidata ao Palácio do Buriti; Leandro Grass, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o próprio Fábio Felix se pronunciaram.

No Instagram, o vice-presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Ricardo Vale (PT), também se posicionou contra a medida e afirmou que levará o debate para o plenário da CLDF. "Um espaço que representa encontro, cultura e diversão foi alvo de uma repressão desnecessária. O Eixão do Lazer é um local de harmonia, onde famílias se reúnem para curtir boa música, saborear uma boa comida e onde muitos trabalhadores garantem o sustento de suas famílias. Vamos cobrar do poder público, do GDF e da administração regional um plano de ação para garantir que essa atividade cultural tão importante continue acontecendo. Não podemos permitir que a cultura e o lazer sejam interrompidos dessa forma!", disse.

No próximo domingo (8/9), haverá uma manifestação contra as medidas, na altura da 207 Norte do Eixão do Lazer, organizada por grupos musicais que costumam se apresentar no local.