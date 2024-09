Motorista de aplicativo é sequestrado e suspeitos morrem em confronto com a polícia

Um motorista de aplicativo foi sequestrado após aceitar uma corrida no Recanto das Emas. O caso ocorreu na última sexta-feira (30/8). Ao chegar no local, ele foi surpreendido por dois homens armados. A vítima ficou em poder dos sequestradores até a Cidade Ocidental — município a cerca de 40 km do Plano Piloto. Durante patrulhamento, os policiais pediram para que os suspeitos parassem o carro, mas a ordem não foi respeitada e, assim, teve início uma perseguição que só terminou quando o carro com o refém capotou.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), os dois suspeitos tentaram fugir por uma área de mata atirando contra os policiais, que revidaram. Ambos foram levados para o Hospital Municipal da Cidade Ocidental, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.



Foram apreendidos com os suspeitos duas armas, sendo uma pistola Taurus (calibre .380) e um revólver Rossi (calibre .38). Segundo a PMGO, os dois mortos tinham diversas passagens por roubo e receptação. O veículo foi recuperado e o motorista de aplicativo resgatado, sem necessidade de atendimento médico.