Quatro pessoas ficam feridas em colisão de dois carros no Guará

Veículo capota após acidente na Avenida Contorno no Guará - (crédito: CBMDF)

Dois veículos se envolveram em um acidente na Avenida Contorno na altura da QE 17 do Guará, nesta segunda-feira (2). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local do acidente às 10h41.

A batida se deu entre um Hyundai HB 20, de cor azul, conduzido por um senhor de 55 anos, que não se feriu. O outro veículo, um Volkswagen T-Croos, de cor prata, onde estavam 4 pessoas, após a colisão, capotou e parou no canteiro central da avenida. Todos os ocupantes foram atendidos e transportados conscientes para o Hospital de Base. Um deles, de 16 anos, com suspeita de traumatismo cranioencefálico.



A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente. Toda a via foi interditada para o atendimento, impactando o trânsito. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

*Com informações do CBMDF