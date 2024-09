Confira 698 vagas de trabalho no DF nesta segunda-feira (2/9)

O Distrito Federal começa a semana com 698 vagas de emprego. Setenta dessas oportunidades de trabalho são para operador de caixa no Guará, Núcleo Bandeirante, Águas Claras e Valparaíso, com remuneração máxima de R$ 1.890 e exigência de ensino médio completo.

Em São Sebastião, contratam-se cinco motoristas de caminhão leve (R$ 1.890), enquanto em Águas Claras a demanda é por nove encarregados de frios (R$ 2.229).



Do total de vagas disponíveis, seis oportunidades são direcionadas para pessoas com deficiência (PCDs). Uma é para auxiliar de limpeza no Plano Piloto e o resto para trabalhar como auxiliar de cozinha em Taguatinga e na Asa Sul, com salários de até R$ 1.526,80.



Todos os postos oferecem benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.



Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).



Com informações da Agência Brasília



