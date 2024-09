Pontos de coleta de lixo eletrônico garantem descarte adequado do material

Mais de 150 pontos de entrega voluntária (PEVs), distribuídos pelas regiões administrativas, foram instalados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para o descarte adequado de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Destinar de maneira correta esse tipo de lixo é fundamental para evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana, devido ao contato dos metais pesados, presentes na composição desses materiais, com o solo e com a água.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (Sema), o sistema de logística reversa implementado, além de atender às exigências legais, promove a reciclagem e o retorno desses materiais à cadeia produtiva, minimizando o impacto ambiental e a extração de recursos naturais.



Um acordo de cooperação entre a Sema e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), por meio do Instituto Zero Impacto, fornece o serviço de logística reversa no DF.



Nos dois últimos anos, as ações conjuntas resultaram no recolhimento de mais de 500 toneladas de lixo eletrônico. Os endereços dos PEVs podem ser conferidos por meio deste mapa.



Além dos PEVs, a parceria envolve gincanas em escolas, ações de drive-thru pelas cidades e coleta em domicílio no caso de produtos acima de 30 kg – a solicitação pode ser feita gratuitamente pelo formulário online ou pelo WhatsApp: (61) 3301-3584.



Criado em 2020, o programa Reciclotech, conduzido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), recebe os itens dispensados pela população nos PEVs e pela administração pública. Os materiais recolhidos são triados e podem ser reciclados ou recondicionados e doados para órgãos públicos e projetos de promoção à inclusão digital. O recondicionamento dos materiais é feito em cursos de capacitação de jovens e adultos em informática básica, manutenção de computadores e robótica.



Nas duas primeiras fases do programa Reciclotech, foram destinadas corretamente 1.055 toneladas de lixo eletrônico e 3.507 equipamentos foram recondicionados. Mais de 1,5 mil computadores foram doados a escolas, hospitais e entidades sem fins lucrativos. Com a ampliação do projeto, em abril, para atender cinco macrorregiões do DF, foram recolhidas 70 toneladas, das quais 50 foram destinadas à indústria como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Confira aqui os pontos de descarte do Reciclotech. Em caso de materiais de médio ou grande volume, mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 3559-1111.



Com informações da Agência Brasília.

