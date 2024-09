Rodriguinho fala mal do BBB ao vivo e deixa Patrícia Poeta em saia justa

Rodriguinho surpreendeu Patrícia Poeta durante participação no programa “Encontro”, desta segunda-feira (2), ao criticar a produção do Big Brother Brasil. O pagodeiro que participou da edição de deste ano, reclamou da edição do reality.

O cantor assistiu algumas imagens do programa e revelou: “Sabe essas cenas eu não vi nenhuma, tá? Eu não assisti nada depois que eu sai”. No entanto, em seguida, a apresentadora questionou: “Você não quis ver?”

Contudo, Rodriguinho declarou: "Não, nada. Porque as poucas coisas que eu vi as edições, assim, não eram o que tinha acontecido, sabe?" Entretanto, o cantor percebeu que deixou Patrícia em uma saia justa e reformulou a resposta: “Nem as edições, as edições eram o que tinha acontecido".

Além disso, o ex-participante do reality garantiu: "Claro, mas o jeito que eles assimilaram aquilo não era. Então, quando eu vi eu disse ‘não, não era isso que eu tava fazendo, não era assim que eu estava pensando nessa hora’. Então eu não vi muita coisa não".

Por fim, Rodriguinho mudou de assunto e falou sobre seu novo projeto. O cantor escreveu um livro logo após ser eliminado do "Big Brother Brasil 24". No "Fora da Caixa: Um Novo Ciclo", o músico relata a experiência que viveu dentro do reality.