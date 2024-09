Gerente do Sebrae nacional alerta sobre perigos da concentração de renda

02/09/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - CB.Poder entrevista, Valdir Oliveira - gerente do Sebreae Nacional e ex-secretário de Desenvolvimento econômico - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Quem vai fazer o Brasil crescer não são os grandes empresários, mas sim os mais pobres e os pequenos empresários. Isso é o que afirma Valdir Oliveira, gerente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) nacional e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, entrevistado do programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (2/9). Em declarações às jornalistas Ana Maria Campos e Samanta Sallum, ele também comentou sobre o papel do programa Acredita — Sebrae e a importância de se humanizar o crédito.

“Desde 2023, nós estamos tendo ganho real no salário mínimo. O que isso significa é que está melhorando a renda dos mais vulneráveis. Se tem alguém que faz a economia girar são os mais pobres. O rico é rentista, se ele pegar dinheiro ele vai aplicar. Se o pobre tiver acesso a recursos ele vai consumir e o que faz uma economia girar é o consumo, por isso que é importante a distribuição de renda”, celebra Oliveira.

Reconstrução

O gerente do Sebrae nacional relata que o programa Acredita — Sebrae tem como principal objetivo humanizar o crédito. Ele relembra que o presidente da instituição, Décio Lima, avisou que não é só fazer bilhões de crédito ou milhões de atendimentos de crédito assistido, mas sim olhar o que está por trás das planilhas e dos números, a vida das pessoas. Ele afirma que assim o Sebrae busca trazer de volta a esperança para o coração das pessoas e fazer com que elas sejam felizes novamente.

“Nós já encontramos empregadas domésticas que largaram a vida de doméstica para ser empreendedoras, pegaram crédito e estão lá tocando os seus negócios gerando empregos. Nós encontramos vendedores de amendoim que conseguiram pegar um processo de crédito e vão alavancar muito seu negócio em uma casa pequenininha em um canto de muita dificuldade, e lá estava o Sebrae”, comemora.

Oliveira alerta que o crédito é como remédio, deve ser dado na medida certa. Ele acredita que nos governos anteriores houveram momentos de incerteza e retração da economia que acabaram levando a problemas do tipo. Por conta disso, ele critica a aplicação do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e alerta que o mesmo aumentou a inadimplência e as dificuldades das pequenas empresas, que agora o Sebrae busca combater.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel