Incêndio atinge a Floresta Nacional nesta terça-feira e fogo é visto de longe

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Floresta Nacional (Flona), na altura do Incra 7, nesta terça-feira (3/9). A cortina de fumaça pode ser vista de vários pontos do Distrito Federal. Imagens recebidas pelo Correio mostram que as labaredas são visíveis de longe.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), 20 militares estão agindo no local, junto com brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ainda segundo informações dos bombeiros, os profissionais estão em combate para apagar os focos de incêndio, mas a alta temperatura, o tempo seco, o vento e as altas chamas estão dificultando bastante a atuação.

O CBMDF ressaltou que a Coordenação Florestal da corporação informou que a previsão é de que o incêndio se estenda até o período da noite desta terça-feira (3/9). A área total atingida só será divulgada após a extinção das chamas, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros.





A reportagem apurou com a corporação que somente nos dois primeiros dias de setembro, 183 ocorrências de incêndio em vegetação foram atendidas em toda a capital do país, atingindo um total de 490,42 hectares — área equivalente a, aproximadamente, 490 campos de futebol.