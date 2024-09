VÍDEO: caminhão capota em São Sebastião e deixa dois feridos

Na manhã desta terça-feira (3/9), um acidente envolvendo um caminhão deixou dois feridos na Avenida Principal de São Sebastião. O condutor do veículo teria perdido o controle e descido em alta velocidade até capotar. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o veículo com as rodas para cima e destruído.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as informações preliminares apontam que o condutor do caminhão, apesar de estável e orientado, precisou ser transportado ao Hospital de Base.

O motociclista envolvido no acidente foi transportado inconsciente, desorientado e instável para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião. Ele apresentava um provável trauma cranioencefálico (TCE) e prováveis fraturas de ombro, braço direito e tórax.

Aguarde atualizações