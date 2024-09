Doutora em bioética lança livro sobre destino dos embriões excedentários

Quem tem o direito de decidir o destino desses embriões? Esse é o tema central do livro Destinação dos embriões excedentários: análise para um estatuto bioético, de Gilvana Campos, que será lançado nesta terça-feira (3/9), no Clube Amagis (Setor de Clubes Sul). A produção traz uma análise profunda sobre a discussão, com nuances éticas e legais.

Gilvana Campos é pediatra, médica do trabalho, médica perita, advogada e doutora em Bioética pela Universidade de Medicina do Porto (Portugal). Em entrevista ao Correio, a autora explica que seu interesse pelo tema surgiu durante a segunda graduação em Direito, onde percebeu a falta de um debate a cerca do tema. "Percebi a falta de um debate aprofundado sobre o destino dos embriões excedentários. Isso me levou a explorar o tema mais a fundo”, afirma.

A especialista argumenta que o Brasil precisa urgentemente de uma regulamentação mais clara e ética para acompanhar as necessidades atuais. "Mais do que apenas células congeladas, os embriões excedentários representam uma encruzilhada de valores éticos, direitos humanos e responsabilidades sociais. A questão vai além do campo científico, estendendo-se para o âmbito moral e legal", enfatiza.

O lançamento do livro é visto como uma oportunidade de abrir um debate importante sobre bioética no Brasil. "Espero que o livro inspire reflexões e discussões construtivas", diz Gilvana. A obra compara a legislação brasileira com a de outros países e mostra como diferentes culturas lidam com a questão dos embriões excedentários

