Ibaneis Rocha destaca importância do agronegócio e promete investimentos

Na manhã desta quarta-feira (4/9) foi realizada a abertura oficial da 32ª Expoabra, evento que reúne os principais nomes do agronegócio no Distrito Federal, além de produtores e expositores do festival. Durante a cerimônia, o governador Ibaneis Rocha e o presidente da feira agropecuária, Fábio Cipriano, destacaram a importância do setor para a economia local e nacional, além de anunciar melhorias para futuras edições do projeto.

O governador Ibaneis Rocha iniciou o discurso expressando a satisfação em estar presente na Expoabra e ressaltou o trabalho que tem sido realizado pelas instituições locais, como a Secretaria de Agricultura e a Emater. Rocha também enfatizou a importância de fortalecer a feira como um dos principais eventos agropecuários do Brasil. “Nós temos feito um investimento muito pesado, ajudando através das secretarias, para que a gente consolide essa marca de Brasília como a melhor feira agropecuária do país”, declarou.

O governador anunciou ainda que pretende realizar investimentos significativos para a próxima edição do evento, com melhorias em infraestrutura como a modernização dos coxos e a ampliação das instalações sanitárias para tratadores. “Nós vamos fazer um investimento grande para o próximo ano aqui no Parque da Granja do Torto. Vamos consolidar cada vez mais essa feira que tanto agrada a população do Distrito Federal”, garantiu.

O presidente do evento, Fábio Cipriano, também fez uso da palavra, agradecendo a todos os envolvidos na realização da Expoabra. Ele destacou a importância do apoio recebido pelo governo e por diversas instituições. Cipriano ainda reforçou o convite para que a população participe das atividades programadas para os próximos dias, incluindo plenárias, cursos e grandes shows. “Lembrando que ainda temos cinco dias intensos de programação e declaramos que todos os brasilienses estão super convidados”, enfatizou.