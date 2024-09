Polícia desarticula quadrilha de São Sebastião que traficava entorpecentes

Na última terça-feira (3/9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mediante trabalho investigativo da 6ª Delegacia de Polícia (DP) do Paranoá, realizou a operação O Olho da Providência, que desarticulou uma associação criminosa suspeita de tráfico de substância entorpecente. Segundo a Seção de Repressão às Drogas da 6ª DP, o abastecimento de drogas ilícitas ocorria nas regiões administrativas do Paranoá e do Itapoã, de forma que os entorpecentes provinham de uma quadrilha oriunda de São Sebastião.

Durante a ação policial, foram presos três membros da quadrilha e apreendidos mais de um quilo de cocaína pura e de skunk, além de três balanças de precisão, um rolo de plástico filme e sacos zip lock, utilizados para embalar a droga. Também foram apreendidas duas pistolas, uma calibre 40 e outra calibre 9mm, seis carregadores para as pistolas, 103 munições, dois coldres para arma de fogo, um colete balístico, três rádios comunicadores e quatro aparelhos celulares.

A apreensão resultou em um prejuízo estimado de R$ 100 mil para tráfico de drogas das RAs. Os infratores foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, e foram recolhidos à Divisão de Controle e Custódia de Presos/PCDF, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A operação foi intitulada “O Olho da Providência” em referência a um sinal de vigilância quanto ao crime de tráfico de drogas. Trata-se de um símbolo que exibe um olho cercado por raios de luz, muitas vezes dentro ou em cima de um triângulo ou de uma pirâmide. A embalagem da cocaína apreendida continha, ainda, esse símbolo como forma de identificação de sua origem.