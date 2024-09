Suspeito é preso por tentativa de feminicídio em Samambaia

Vítima levou duas facadas, uma no abdômen e outra na perna - (crédito: PMDF)

Uma possível tentativa de femínicidio ocorreu nesta quarta-feira (4/9), em Samambaia. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o autor, de 43 anos, e a vítima, de 32, eram casados havia seis anos. O homem teria o hábito de se embriagar, o que desagradava à esposa e gerava desavenças entre o casal.

Nesta quarta-feira, o homem teria se embriagado novamente e atacado a esposa, desferindo duas facadas, no abdômen e na perna da vítima. Ainda de acordo com a PMDF, a mulher foi socorrida ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O suspeito foi preso na residência do casal e conduzido à 26ª Delegacia de Polícia.