Polícia Penal do DF realiza operação para fiscalizar presos durante saidinha

O Governo do Distrito Federal informou nesta quarta-feira (4/9), que a Polícia Penal do Distrito federal executou, durante a ultima saída temporária, a operação Verum Locus. A iniciativa feita entre os dias 8 e 12 de agosto, teve como objetivo garantir que os presos forneçam a localização correta e não descumpram as regras de saída temporária .

“A Operação Verum Locus que no latim significa localização real reforça o cumprimento das normas de saída temporária e destaca o compromisso da Polícia Penal do DF com a segurança pública e a integridade do sistema penitenciário. A Seape-DF continuará a trabalhar para garantir a aplicação rigorosa das regras e a manutenção da ordem pública”, afirma o secretário de Administração Penitenciária do DF, Wenderson Teles.

Dos 128 custodiados alvos da operação que declaram moradia no Entorno, apenas 25 deles seguiram as normas de saída temporária de maneira integral. Os policiais identificaram 103 faltas, 12 recolhimentos por quebra das regras e 24 ocorrências de falsidade ideológica.

Denúncia

O cidadão que identificar algum apenado que esteja descumprindo as condições do regime domiciliar ou os benefícios das saídas temporárias deve denunciar pelo telefone: (61) 99666-6000.