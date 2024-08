Vítima de feminicídio no Gama morreu no dia do aniversário dela

"Ela era uma pessoa incrível, estava sempre com um sorriso no rosto". É assim que o motorista de transporte escolar, Clayton Carlos Araújo, 47 anos, amigo de Juliana Soares, 34 anos, a descreve. Ela foi morta ao ser atropelada juntamente com a mãe dela, Maria do Socorro Barbosa Soares, 60, e da filha Isabela, 5 anos. O caso é investigado pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama), como feminicídio.

Clayton usou as redes sociais para lamentar a morte da amiga. "Descanse em paz minha amiga, ontem te vi tão feliz com sua filhinha e amigos comemorando seu aniversário. Infelizmente, um covarde lhe tirou a vida. Você era a alegria em pessoa. Pena de morte para assassino de mulheres", escreveu.



Ao Correio, Clayton contou que era o responsável por levar e buscar a filha de Juliana na escola. "Ontem, quando a vi no fim da tarde, a abracei e desejei tudo de melhor. Se soubesse que ia acontecer essa tragédia, teria abraçado mais e mais forte", disse.

Entenda o caso

Duas mulheres e uma criança de 5 anos foram atropeladas no Gama, na noite desta terça-feira (20/8). Juliana morreu no local. Maria do Socorro teve fratura no braço e, quanto à criança, Isabela, até o momento não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

O veículo envolvido, um Toyota Corolla, foi abandonado num estacionamento próximo ao local do atropelamento e removido para o pátio da delegacia após a perícia.

