Prefeito de Cidade Ocidental (GO) é afastado por suspeita de corrupção

O prefeito de Cidade Ocidental (GO), Fábio Correa, foi afastado do cargo após investigações da Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU), identificarem indícios de fraude em mais de 100 contratos de licitação, cujos valores ultrapassam R$ 65 milhões. Correa cumpre seu segundo mandato.

Na manhã desta quarta-feira (4/9), uma operação realizada no município cumpriu, no Distrito Federal e em Goiás, 27 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e oito mandados referentes a medidas cautelares diversas da prisão, todos expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Fábio Correa não foi preso, mas seu afastamentob foi determinado pelo tribunal, bem como a proibição de novos contratos públicos com as pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Após a repercussão do caso, a Prefeitura do município se manifestou por meio de nota. "A Prefeitura de Cidade Ocidental informa que está à disposição das autoridades para colaborar plenamente com as investigações em curso, fornecendo todos os documentos e informações que se fizerem necessários. Não há qualquer irregularidade nos atos administrativos, pois a gestão sempre agiu dentro dos princípios da legalidade e da transparência e, confiante na Justiça, reitera o compromisso de colaborar com a investigação, atendendo prontamente a todas as solicitações. Instituições públicas e seus servidores devem estar sempre abertos ao escrutínio público, comprometidos em prestar contas à sociedade e às autoridades competentes", escreveu a assessoria.