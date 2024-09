Desfile de 7 de setembro: dicas de acesso, o que levar e cuidados com a seca

O tradicional desfile de 7 de setembro, celebração que comemora o dia da Independência do Brasil, ocorrerá neste sábado (7/9), na Esplanada dos Ministérios. O desfile cívico-militar contará com uma celebração especial, e a expectativa é de reunir um público de 30 mil pessoas. Para facilitar o acesso, o Governo do Distrito Federal (GDF) prepara uma grande estrutura que seja capaz de garantir segurança, conforto e hidratação diante das altas temperaturas e da baixa umidade do ar.

Acesso ao evento

O transporte público terá reforço nas linhas de metrô e ônibus, e a chegada a pé também é incentivada devido às restrições de estacionamento, e ao fechamento da Esplanada, que limitará a circulação de veículos a partir das 23h desta sexta-feira (6/9). No sábado, o bloqueio se estenderá a partir das 6h, desde a Rodoviária do Plano Piloto, com desvios até o Eixinho.

O estacionamento da via S2 estará disponível para os espectadores que vierem de carro. Além disso, para os usuários de transporte público que optarem pelo metrô, ele estará funcionando das 5h30 às 19h e os ônibus terão reforços no dia. Os espectadores poderão acessar o evento gratuitamente a partir das 6h20, assim que as arquibancadas forem abertas.

O que levar

É importante lembrar que a segurança será reforçada e haverá revista nas entradas. Devido à intensa seca, é recomendado levar garrafas de água de material reciclável. Entretanto, objetos cortantes, garrafas de vidro e guarda-chuvas com pontas metálicas não serão permitidos no local por motivos de segurança. Veja a seguir a lista de itens que não podem ser levados ao desfile cívico.



Durante o evento, o Protocolo de Operações Integradas (POI) será implementado e o policiamento será reforçado em toda a região central, incluindo a organização do trânsito, a proteção do público e de todas as autoridades presentes.



Cuidados com a seca e atendimento

Dado ao clima seco, o GDF alerta para a necessidade de hidratação e uso de protetor solar, bonés e roupas leves. Para garantir água gelada e saudável, serão disponibilizados postos de hidratação pela Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) de maneira gratuita. A estrutura vai abranger a área tradicional do desfile, na zona dos Ministérios, até a nova expansão do percurso do evento, próximo ao Teatro Nacional.

Também estarão de prontidão diversas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF especializadas em atendimento pré-hospitalar e profissionais de salvamento e prevenção de incêndios.



*Com informações da Agência Brasília

