Alunos do CEM 02 de Brazlândia são liberados mais cedo devido a fumaça

Alunos do Centro de Ensino Médio 02 de Brazlândia foram liberados mais cedo, às 16h30, por conta dos incêndios na Flona e no Parque Veredinha, nesta quinta-feira (5/9). De acordo com o relato de professores, assim que chegaram pela manhã a fumaça tomava de conta do ar e, devido ao vento, no período da tarde a situação só piorou. A orientação que receberam por parte do GDF foi de manter os alunos dentro da sala de aula e hidratados.



“A situação está terrível, estou com os olhos ardendo e com dor de cabeça”, disse a professora Luciany Osório, 41 anos, do Centro de Ensino Médio 02 de Brazlândia, que foi obrigada a comprar um colírio e tomar um remédio para conseguir dar aula.

Luciany conta que os próprios alunos realizaram uma reunião com a direção da escola sobre a fumaça. “A direção atendeu o pedido deles e para amenizar os efeitos da fumaça dentro da sala de aula, aumentou o tempo de intervalo. Como a situação não melhorou, foram liberados às 16h30”, contou.



Em nota, a Secretaria de Estado Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou que diante do incêndio ocorrido nas proximidades do colégio, os estudantes foram liberados mais cedo para preservar o bem-estar de toda a comunidade escolar. A direção da escola optou por aderir ao ponto facultativo nesta sexta-feira (06/09) e planeja repor as aulas.



A Secretaria de Educação do DF esclarece que as equipes gestoras das unidades escolares próximas de áreas queimadas têm autonomia para suspender as aulas em conversa com a Regional de Ensino. A reposição dos dias letivos perdidos deverá ser acordada com a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav) da SEEDF.



