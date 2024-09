28° edição da Festa do Morango começa na próxima sexta, em Brazlândia

Festa do Morango contará com feira de flores, concurso de receitas e outras atrações - (crédito: Divulgação/ Emater-DF)

O Distrito Federal tem programação diversificada para este fim de semana. Nesta sexta-feira (6/9) se inicia a 28° Festa do Morango, em Brazlândia. O evento, que já faz parte do calendário cultural do DF, será realizado na Sede da Associação Rural e Cultural da cidade e se estenderá por dois finais de semana: entre 6 a 8 e 13 a 15 de setembro. Durante a semana, nas quintas e sextas-feiras, funcionará das 18h às 2h, e aos sábados e domingos, das 10h às 2h.

A festa contará com feira de artesanatos, venda de morangos e derivados, exposição agrícola, concurso de receitas, shows musicais, e muitas outras atrações. Além disso, os visitantes poderão participar de oficinas de culinária, aprender mais sobre o cultivo do morango e visitar uma exposição com produtos exclusivos da região de Brazlândia. Os interessados podem se inscrever e participar de todas as oficinas, podendo receber premiações.

O evento é organizado pela Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), pela Associação Rosa dos Ventos e pela Administração Regional de Brazlândia, com o apoio do Governo do Distrito Federal. A entrada é gratuita e celebra o ponto alto da produção local, favorecida pelo período seco característico da região. O evento visa atrair visitantes de todas as regiões administrativas do DF.



Serviço

-Dias – De 6 a 8 de setembro (sexta a domingo) e de 12 a 15 de setembro (quarta a domingo)

-Horários – Quintas e sextas, das 18h às 2h. Sábados e domingos, das 10h às 2h.

-Local – Sede da Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), na BR-080, Km 13 (Brazlândia)





*Com informações da Agência Brasília