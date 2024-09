Conselheiro tutelar de Sobradinho 2 é preso por ameaçar mulher

O conselheiro tutelar da cidade de Sobradinho 2 Tharley Magalhães, 34 anos, foi preso pela Polícia Civil (PCDF) depois de ameaçar a mulher com uma faca dentro de casa. O suspeito foi liberado na 35ª Delegacia de Polícia após pagar fiança.

A ameaça teria ocorrido nesta quinta-feira (5/9), depois que a mulher resolveu romper o casamento. Depois do crime, Tharley foi autuado em flagrante por violência doméstica, pagou R$ 4 mil de fiança e foi solto. O Correio apurou que a companheira do autor solicitou medida protetiva.

Tharley foi empossado como conselheiro tutelar em 10 de janeiro deste ano. A reportagem tentou contato com o conselheiro para ouvir a versão dele, mas até a última atualização dessa matéria não obteve retorno. Em nota, a Secretaria de Justiça (Sejus) esclareceu que tomou ciência do fato nesta quinta-feira e aguarda informações da investigação policial para promover decisões frente à atuação das funções exercidas pelo conselheiro tutelar, se for o caso.