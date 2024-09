Umidade em 10% no DF leva região a alerta vermelho nesta quinta-feira (5/9)

Umidade do ar chega a 10% no Gama nesta quinta-feira (5/9) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Os dias secos e quentes têm castigado a capital federal. Nesta quinta-feira (5/9), a umidade do ar variou entre 10%, no Gama, e 14%, em Planaltina, passando por 12%, em Brazlândia, e 13%, no Plano Piloto. Devido a essas condições, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho indicando risco de incêndios florestais e impactos à saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. A temperatura máxima durante o dia foi de 33°C.

Para esta sexta-feira (6/9), a previsão do Inmet é de umidade em torno de 15% e um alerta amarelo, que indica um menor risco de incêndios florestais e impactos à saúde. A temperatura deve alcançar 32°C.



Cuidados

A Defesa Civil tem intensificado a divulgação de orientações para evitar problemas de saúde, especialmente em crianças e idosos. O órgão recomenda consumir bastante água, evitar exercícios físicos ao ar livre, entre 10h e 16h, evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico para olhos e narinas.



Além dos problemas respiratórios causados pelas mudanças bruscas de temperatura durante a seca, a exposição prolongada ao sol e à baixa umidade pode levar a desidratação, sangramento nasal e disenteria.



A Defesa Civil acrescenta que umidificar ambientes com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, e permanecer em locais protegidos do sol, como áreas com plantas, ajudam a aumentar a umidade no corpo dos indivíduos.



Outras medidas úteis incluem manter uma alimentação leve, preferencialmente com sucos e frutas, usar roupas leves e claras e evitar banhos quentes e prolongados para minimizar os efeitos do clima. Se a pessoa tiver de sair de casa, não pode esquecer de sombrinha, protetor solar e óculos escuros.



A população do Distrito Federal pode receber alertas da Defesa Civil por SMS de forma gratuita, inscrevendo-se através do envio de uma mensagem para o número 40199.