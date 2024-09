Centros Olímpicos e Paralímpicos: aulas são suspensas até sábado (21/9)

Devido ao agravamento do incêndio no Parque Nacional de Brasília e à proliferação da fumaça que comprometeu a qualidade do ar no Distrito Federal, a Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF) informa que as aulas em todos os Centros Olímpicos e Paralímpicos estão suspensas até sábado (21/9).

Inicialmente, a suspensão abrangia apenas os COPs de Sobradinho e da Estrutural, unidades mais próximas das áreas afetadas. No entanto, diante da persistência das condições, a medida foi estendida a todas as unidades.

A situação continuará sendo monitorada, e novas orientações poderão ser divulgadas de acordo com a evolução da qualidade do ar.

Matrículas

Além disso, o prazo para matrículas, que se encerraria nesta sexta-feira (20/9), será prorrogado até 30 de setembro.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF)

Saiba Mais Cidades DF Governador assina contrato para construção de 556 unidades habitacionais no Sol Nascente

Governador assina contrato para construção de 556 unidades habitacionais no Sol Nascente Cidades DF Parque Nacional perdeu 2,4 mil hectares em incêndios, diz ICMBio

Parque Nacional perdeu 2,4 mil hectares em incêndios, diz ICMBio Cidades DF Mega-Sena: apostadores se animam com sorteio da bolada de R$ 82 milhões