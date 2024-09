7 de setembro: público chega cedo para desfile na Esplanada dos Ministérios

A Esplanada dos Ministérios começou a receber os espectadores do desfile de 7 de setembro nas primeiras horas da manhã. Brasilienses e visitantes da capital encheram as arquibancadas montadas para receber o público. A expectativa é que 30 mil pessoas prestigiem o evento.

O economista Afonso Magalhães, 68 anos, saiu do Guará e chegou na Esplanada às 7h. “Acho que o Brasil está em um novo rumo, que estimula mais a gente prestigiar o desfile militar”, ressalta.

Para ele, participar do evento é uma forma de expressar gratidão pelo momento que o país vive. “É um dia importante para o Brasil, de valorizar a nossa pátria, trabalhadores, riquezas, natureza, florestas, minérios e riquezas energéticas, além de prestigiar o comandante-in-chefe das Forças Armadas, que é o presidente Lula”, completa.

Novidades

Além das celebrações habituais, o desfile cívico-militar foi organizado em três eixos. Um deles aborda a importância estratégica da realização do G20 no Brasil, em novembro, no Rio de Janeiro, e, durante a festa, serão apresentadas as 21 bandeiras dos países que integram a cúpula.



Também haverá uma homenagem ao esforço da nação em torno do apoio e do processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, após a crise climática que se abateu sobre o estado em maio.

O terceiro eixo vai realçar a retomada da ampla proteção de crianças e da população por meio das campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento em saúde, com o retorno do programa Mais Médicos.



A apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um dos pontos altos da festa, com acrobacias aéreas no céu da capital, está com início previsto para as 10h30.

Itens não permitidos

Substâncias inflamáveis;

Garrafas de vidro e latas;

Mastros de qualquer tipo de material, seja para sustentar ou não bandeiras e cartazes;

Fogos de artifício e similares, apontadores a laser, artefatos explosivos, sprays e aerossóis.