7 de Setembro: confusão na fila da entrada para o público

Confusões marcaram a entrada do público geral no desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. Brasilienses e visitantes enfrentaram filas que chegaram na altura do Museu da República e, durante 30 minutos, ficaram impossibilitados de entrar no evento devido à lotação do local.

A costureira Tânia Roosevelt, 52 anos, veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, para prestigiar o desfile e se revoltou com a situação. “Tem uma hora que estou na fila e avisaram agora que não vamos conseguir entrar”, relatou a mineira.

“É uma falta de organização, estão tirando nosso direito, porque tem espaço lá dentro, a gente está vendo. Eles não podem fazer isso. Tem que deixar o pessoal entrar, sem tumulto. Não precisa disso”, finalizou.

Após cerca de 20 minutos, a organização do evento voltou a liberar a entrada do público geral.

Ao todo, o desfile mobiliza 8.812 pessoas, incluindo militares, estudantes e atletas. Deste total, 3.990 participarão dos desfiles a pé, motorizado (que envolverá 133 viaturas) e montado (cavalos).

A equipe de segurança, formada por contingentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de equipes da Segurança Pública, mobilizará outros 4.882.

Novidades

Além das celebrações habituais, o desfile cívico-militar será organizado em três eixos. Um deles aborda a importância estratégica da realização do G20 no Brasil, em novembro, no Rio de Janeiro, e, durante a festa, serão apresentadas as 21 bandeiras dos países que integram a cúpula.



Também haverá uma homenagem ao esforço da nação em torno do apoio e do processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, após a crise climática que se abateu sobre o estado em maio.



O terceiro eixo vai realçar a retomada da ampla proteção de crianças e da população por meio das campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento em saúde, com a retomada do Mais Médicos.



Já a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um dos pontos altos da festa, com acrobacias aéreas no céu da capital, está com início previsto para as 10h30.



Itens não permitidos

- Substâncias inflamáveis;

- Garrafas de vidro e latas;

- Mastros de qualquer tipo de material, seja para sustentar ou não bandeiras e cartazes;

- Fogos de artifício e similares, apontadores a laser, artefatos explosivos, sprays e aerossóis.