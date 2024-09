Zé Gotinha participa de desfile cívico-militar de 7 de setembro

Durante o desfile cívico-militar de 7 de setembro, ocorrido neste sábado, na Esplanada dos Ministérios, o Zé Gotinha – personagem símbolo da campanha de vacinação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – fez uma aparição em cima de carro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

A presença do mascote foi uma representação de um dos eixos temáticos do desfile de 2024, que destaca a ampliação da imunização infantil no país, de acordo com o governo federal. Além disso, faz referência à volta do programa Mais Médicos, como impulsionador do atendimento público na saúde.

Em julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) confirmaram a saída do Brasil da lista dos 20 países com o maior número de crianças não imunizadas no mundo.

Os eixos temáticos do desfile de 7 de setemnbro também fizeram referências à reconstrução do Rio Grande do Sul, após a tragédia das enchentes, além da presidência rotativa no G20, que terá a reunião da Cúpula em 17 e 18 de novembro, no Rio de Janeiro.