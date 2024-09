Acidente causa capotamento no viaduto do Aeroporto JK

Acidente causa capotamento no viaduto do Aeroporto J - (crédito: CBMDF)

Uma colisão resultou em um capotamento no fim da tarde deste sábado (7/9), na rodovia DF-047, no trecho inferior do viaduto de acesso ao aeroporto JK, no sentido Plano Piloto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas. De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, encontraram dois veículos envolvidos: um Peugeot 206, de cor azul, e um Honda Civic, de cor cinza, que, após a colisão, capotou.



Ainda segundo a equipe de socorristas, os ocupantes dos veículos estavam fora dos carros, conscientes e orientados. Eles foram avaliados, mas recusaram o transporte para o hospital.

As guarnições isolaram a área e gerenciaram os riscos. A ocorrência ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).