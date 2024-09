Motociclista morre em acidente de trânsito em Vicente Pires

Acidente de trânsito, na noite de sexta-feira (6/9), resultou na morte de um motociclista, de 46 anos, em um setor de chácaras localizado em Vicente Pires. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou duas viaturas na ocorrência.

Ao chegar ao local da emergência, a equipe de socorro se deparou com um veículo de passeio, um V/W Gol, de cor prata, parado na pista. O condutor da moto, uma Honda /CB 500, cor azul, estava em parada cardiorrespiratória (PCR). Mesmo passando pelo protocolo de manobras, a vítima não resistiu e morreu no local.

Também envolveram-se no acidente um Fiat Uno vermelho e um GM Celta branco. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.