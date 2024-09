Capotamento deixa uma pessoa ferida na Epia Sul

Um carro capotou no fim da tarde deste domingo (8/9) e deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu na BR-040, sentido Valparaíso de Goiás, próximo ao viaduto de entrada de Santa Maria.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros. No local, a equipe encontrou um Ford Ka prata que havia capotado. O condutor, um homem de 38 anos, foi atendido pelos socorristas e transportado, consciente e orientado, para o Hospital de Base de Brasília (HBB), apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores no braço e ombro esquerdos.



Duas faixas da rodovia foram interditadas para o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela ocorrência.



