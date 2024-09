Motorista que invadiu escola e deixou bebê ferido tinha sinais de embriaguez

A Polícia Civil do Distrito Federal, através da 33ª DP, investiga o acidente de trânsito que deixou um bebê ferido na madrugada deste domingo, em Santa Maria. Segundo a PCDF, a motorista apresentava sinais de embriaguez.



A mulher, de 21 anos, perdeu o controle do veículo, derrubou um quiosque de lanches e bateu no muro de uma escola particular na Avenia Alagado. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, um bebê de um ano de idade ficou ferido e foi levado ao hospital de Santa Maria. Outras três pessoas ficaram feridas.

O boletim de ocorrência informa que a motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer teste do bafômetro. Os envolvidos no caso foram levados à delegacia.

"A condutora do veículo, que apresentava sinais de embriaguez, se recusou a realizar o teste do etilômetro.Testemunhas relataram que ela havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. O proprietário do veículo, que estava no banco do passageiro. A perícia foi acionada e os envolvidos foram levados à Central de Flagrantes para as providências cabíveis", afirma o texto.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa, acidentre de trânsito com vítima, permitir a direção de veículo a pessoa não habilitada com direito de dirigir suspenso ou sem condições de guiar por questões relacionadas ao estado de saúde físico/mental ou embriaguez.

A motorista e o passageiro do veículo não precisaram ser levados ao hospital. O carro envolvido no acidente é um Chevrolet Tracker, que custa mais de R$100 mil.