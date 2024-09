Traficante é preso com carregamento de drogas no Itapoã

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) prenderam um homem por tráfico de drogas neste domingo (08/09), no Itapoã.

A equipe realizava o patrulhamento em uma quadra conhecida por ser ponto de tráfico de entorpecentes quando avistou o suspeito.

Durante abordagem, os militares encontraram 10 porções de maconha, duas de haxixe, três de cocaína, tudo já embalado e pronto para ser comercializado. Além disso, uma balança de precisão e um cartucho de munição calibre .38 foram encontrados.

O homem foi preso e conduzido à 6ª Delegacia de Polícia.