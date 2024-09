Homem encontrado morto próximo à Torre de TV levou facadas no tórax

Sem documentos presentes, o homem ainda não pode ser identificado pelos agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) - (crédito: Henrique Sucena )

O homem encontrado morto em uma calçada próxima à Torre de TV, no início da manhã desta segunda-feira (9/9), foi assassinado com facadas no tórax, segundo a investigação preliminar da Polícia Civil (PCDF). A vítima, ainda não identificada, era conhecida como “Negão” e, aparentemente, estava em situação de rua.

Uma mulher contou à polícia que, desde a madrugada, a vítima apresentava um estado de alteração e ficou andando de “lá para cá”. Os policiais foram acionados por volta das 7h. Assim que os agentes viram o corpo, chegaram a suspeitar de um possível acidente de trânsito. O Departamento de Trânsito (Detran) também foi acionado, mas deixou o local após não encontrar evidências concretas de atropelamento.

A identificação da vítima ainda não foi possível. A polícia também aguarda laudos que devem determinar a quantidade de facadas que o homem levou. A 5ª Delegacia de Polícia (área central) investiga o caso como homicídio.