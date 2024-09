PMDF apreende 25 armas no fim de semana; 11 estavam em São Sebastião 

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreenderam somente neste fim de semana 25 armas de fogo e 200 munições de pistolas e revólveres de calibres distintos. A maior interceptação ocorreu em São Sebastião, em que 11 armas e um revólver calibre .32 foram encontrados em uma casa, na região de Zumbi dos Palmares.

A apreensão em São Sebastião ocorreu na noite desse domingo (8/9), por volta das 20h30. Além das 11 armas, os policiais encontraram 41 munições e apetrechos para a fabricação dos armamentos Dois adolescentes e um homem foram detidos.

Horas depois, na mesma região, militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) apreenderam uma pistola calibre .380 com 39 cartuchos de munição durante um ponto de bloqueio na rodovia. Os materiais estavam dentro de uma Hilux e o condutor foi preso.

Leia também: Espera sem conforto nos pontos de Ônibus do Distrito Federal

Em Sobradinho, policiais do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) prenderam um homem com uma pistola calibre 9mm e 15 cartuchos, um revólver calibre .38 com 5 cartuchos. A prisão ocorreu após uma testemunha denunciar uma briga entre vizinhos em um condomínio, com a alegação de que um dos envolvidos estava armado. Os policiais encontraram as armas no interior de um veículo e conduziram o homem à 35ª Delegacia de Polícia.

Em Samambaia, por volta das 19h30, a PM apreendeu um revólver calibre .38 com 2 cartuchos de munição dentro de um veículo suspeito. A arma estava dentro de uma bolsa e um homem foi detido.

Na Cidade Estrutural, a equipe policial patrulhava o Setor Norte, quando avistou um adolescente em uma bicicleta com uma mochila. Ao tentar fugir, o suspeito foi alcançado e abordado. Dentro da mochila, foi encontrada uma arma de fogo calibre 12. O menor já tinha um passagem anterior por porte ilegal de arma e foi encaminhado à 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente.

Leia também: Ministério Público denuncia homem que matou ex atropelada no Gama

Outras apreensões

Na noite de sexta-feira (6/9), a “corporação apreendeu outras quatro armas: uma em Planaltina, uma em Brazlândia, outra em Taguatinga e a última no Gama, esta última com Kayky Bastos Ferreira, acusado de latrocínio contra o delegado da PCDF, Luiz Ricardo e Silva.

Leia também: Festa da democracia na Esplanada reúne 30 mil pessoas

Outra apreensão ocorreu na Cidade Ocidental, no Entorno do DF. Após denúncia anônima, uma equipe da Rotam prendeu um homem com uma pistola calibre .380 e 16 cartuchos de munição, além de um revólver calibre .38 com 8 cartuchos.